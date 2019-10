Têxteis. Indecisão do Brexit representa menos 5% nas exportações para o Reino Unido

Foto: Tiksa Negeri - Reuters

A indecisão sobre o Brexit já está a ter impacto negativo nas exportações portuguesas de têxtil para o Reino Unido.

O presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal apela também aos britânicos que se decidam de uma vez por todas.



Declarações registadas pela repórter Isabel Cunha à margem do congresso mundial do setor que decorre esta segunda e terça-feira no Porto.