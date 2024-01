A centenária empresa têxtil Coelima readaptou-se e está agora a fazer roupa de dormir como negócio alternativo. A empresa fechou 2023 com quebras na faturação na ordem dos 25 por cento, mas garante que vai manter os 200 postos de trabalho.

Apesar da incerteza mundial e da insegurança no Mar Vermelho, 2024 arrancou com um aumento do volume de encomendas.