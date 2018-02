Theresa May rejeita esboço de acordo da UE para o Brexit

Graça Andrade Ramos - RTP28 Fev, 2018, 14:46 / atualizado em 28 Fev, 2018, 14:57 | Economia

A Comissão Europeia quer dar corda aos sapatos na questão do Brexit e publicou esta quarta-feira um esboço de proposta de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia.



Em168 artigos e 120 páginas, o documento dá uma moldura legal aos acordos estabelecidos no final de 2017 para definir o modo de "saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica".



O texto foi preparado pela TaskForce 50 da Comissão Europeia, liderada pelo negociador europeu Michel Barnier, e é um documento de trabalho.

A questão do ECJ

Algumas áreas abrangidas não foram ainda objeto de acordo e deverão revelar-se as mais problemáticas.



Por exemplo, Bruxelas afirma que o Tribunal Europeu de Justiça (ECJ) deverá supervisionar o tratado do Brexit e por isso o documento refere-se-lhe. Mas Londres quer um supervisor neutral, como frisou o porta-voz de May numa primeira reação.



"Dissemos claramente que o Reino Unido quer um árbitro neutral do acordo de retirada, e a manutenção da jurisdição direta do ECJ não está conforme à posição britânica", sublinhou.Londres quer ter o direito a negar eventuais termos litigiosos do acordo de divórcio, incluindo o montante da compensação financeira que deverá dar à UE pela saída.



O porta-voz da primeira-ministra britânica reconheceu ainda esta quarta-feira que o Governo do Reino Unido concordou, em dezembro, com um documento conjunto sobre o acordo para o Brexit, mas que discorda do texto hoje publicado.



Pondo água na fervura, diz ainda que seria surpreendente nesta altura se o acordo com a União Europeia fosse total e que as conversações deverão continuar vários meses.

Inaceitável

Entre os vários pontos de discórdia, foi a questão da fronteira na Irlanda, tal como está tratada no esboço de acordo, que incendiou esta quarta-feira a política interna britânica.



A solução ainda não foi encontrada e o Governo de May espera consegui-la como parte do acordo geral de retirada.



Na ausência de acordo, o texto da Comissão propõe "um espaço regulamentar comum", que inclua a UE e a província britânica da Irlanda do Norte, "sem fronteiras internas".



Uma tal hipótese iria manter a região britânica dentro da união aduaneira da UE, incluindo a nível legislativo e de controlo de bens britânicos, além de criar uma fronteira no mar da Irlanda, ideias que fizeram a líder da Irlanda do Norte saltar da cadeira.



"O texto do esboço é constitucionalmente inaceitável e seria economicamente catastrófico para a Irlanda do Norte", afirmou na rede Twitter a líder do Partido Unionista Democrático, Arlene Foster, que sustenta o governo minoritário britânico.



"Acolho o compromisso da primeira ministra de que o HMG (Governo de Sua Majestade) não irá permitir qualquer nova fronteira no mar da Irlanda. A Irlanda do Norte tem de ter acesso irrestrito ao mercado da Grã-Bretanha", acrescentou.

May garante integridade britânica

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, diz que a proposta de Bruxelas visa obrigar o Reino Unido a "manter-se na União Europeia", através da união aduaneira.



Deputados defensores do Brexit dizem que a ideia é "inaceitável" e iria "efetivamente anexar a Irlanda do Norte".



Esta quarta-feira, Theresa May avisou de que nunca irá aceitar um acordo que coloque em causa a integridade constitucional do Reino Unido.



"O projeto de acordo publicado pela Comissão [Europeia], se fosse aplicado, seria prejudicial ao mercado comum britânico e iria ameaçar a integridade constitucional do Reino Unido, ao criar uma fronteira alfandegária no Mar da Irlanda, e nenhum primeiro-ministro britânico aceitaria isso", declarou May no Parlamento.



A questão irlandesa deverá ser um dos aspetos mais problemáticos do acordo, devido à complexidade da livre circulação de pessoas e bens vigente na União Europeia e que não poderá abranger território pertencente ao Reino Unido.

Acelerar as negociações

O negociador da UE, Michel Barnier, negou qualquer má vontade no esboço ou na proposta.



"Não procuro provocar ninguém. Conheço a ordem institucional ou constitucional do Reino Unido, e devemos todos respeitá-la", afirmou. "Tentamos de forma prática e pragmática no quadro legislativo encontrar soluções", argumentou.



Com a publicação do esboço, Barnier sublinhou contudo a Londres a vontade de Bruxelas de acelerar as negociações de saída, que, na verdade, ainda não começaram formalmente.



Bruxelas critica os britânicos, afirmando que têm tardado em formular o que pretendem.



"Se queremos êxito nesta negociação, e quero consegui-lo, devemos acelera-la", disse Michel Barnier, lembrando que já só restam 13 meses até à data do Brexit, que entrará em efeito a 30 de março de 2019. Barnier pretende um acordo até ao outono, de modo a dar tempo suficiente às retificações previstas por ambos os lados.O tratado de saída deverá ser acompanhado de uma "declaração política" que irá detalhar os contornos da nova relação comercial entre as duas partes.



O projeto de tratado hoje publicado inclui ainda as regras do período de transição desejado pelo Reino Unido após março de 2019, para evitar o desgaste de uma separação dura e até à conclusão de acordos comerciais entre ambas as partes.



Mas essa transição, voltou a avisar Barnier, não é "um dado adquirido".



"Propusemos logicamente que a transição termine a 31 de dezembro de 2020. O Reino Unido deseja, parece-nos, manter em aberto a duração deste período, o que não é possível", sublinhou, lembrando que o orçamento plurianual atual da UE termina em 2020.



Os direitos dos cidadãos europeus que cheguem ao Reino Unido durante essa transição é outra pedra nos sapatos dos negociadores.



Theresa May deverá fazer segunda-feira uma declaração ao Parlamento britânico sobre os seus planos para o Brexit. Um próximo ciclo de negociações com Bruxelas está previsto já na próxima semana.