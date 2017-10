Theresa May vai hoje a Bruxelas para tentar impulsionar negociações

Lusa16 Out, 2017, 01:50 | Economia

A líder conservadora reunir-se-á com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e com o negociador-chefe da União Europeia (UE) para o `Brexit`, Michel Barnier, acrescentou a mesma fonte, que assegurou que a reunião estava marcada "desde há semanas".

De acordo com o porta-voz de Downing Street, May viajará acompanhada do seu ministro para o `Brexit`, David Davis, e está previsto que a chefe do Governo britânico se encontre com outros chefes de Governo antes da cimeira de líderes comunitários, marcada para os próximos dias 19 e 20 deste mês.

Entretanto, May falou domingo ao telefone com a chanceler alemã, Angela Merkel, com quem debateu o acordo nuclear com o Irão e sobre as negociações para a saída britânica da UE.

Relativamente ao `Brexit`, as duas dirigentes coincidiram na "importância de que haja um progresso construtivo contínuo", segundo o porta-voz oficial.

As negociações entre Londres e Bruxelas encontram-se num ponto crítico depois de Michel Barnier ter concluído na semana passada que não foram feitos avanços suficientes na primeira fase do processo negocial para se poder passar à segunda, em que se deve encontrar um consenso para um acordo comercial bilateral.