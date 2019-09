Thomas Cook. Milhares de turistas em todo o mundo à espera de ajuda

RTP24 Set, 2019, 10:45 | Economia

A Thomas Cook, uma das maiores agências de viagens do mundo, anunciou a falência na passada segunda-feira. Uma realidade que criou um enorme problema para milhares de turistas que contrataram férias pela empresa e que são agora confrontados com uma dificuldade: regressar a casa.









Passa por aí a prioridade do governo britânico. Repatriar as famílias que foram apanhadas no meio da tempestade provocada pela falência da Thomas Cook.





Em tom crítico, o primeiro-ministro britânico afirmou nas últimas horas que não concorda com qualquer ajuda financeira do Governo para recuperar a agência de viagens, um vez que “os diretores, ou quem quer que seja da direção da agência”, pagaram a si mesmos “enormes quantias de dinheiro, quando a empresa já estava num estado iminente de rutura”.

O caso Thomas Cook



A Thomas Cook ruiu ao acumular dívidas no valor de 2 mil milhões de dólares, resultantes de uma série de acordos desprotegidos e desajustados. Incapaz de encontrar fundos necessários para cobrir a rutura, a empresa faliu.



Por esta altura, cerca de 150 mil britânicos aguardam, nos destinos de férias, por ajuda.







Até ao momento, mais de 14 mil regressaram ao Reino Unido em voos de emergência. "Nunca se tinha visto uma repatriação desta escala e natureza e, por isso, infelizmente, haverá alguns inconvenientes e interrupções para outros clientes”, afirmou Richard Moriarty, chefe executivo da Autoridade de Aviação Civil.







Porém, garante, tudo será feito para minimizar o impacto “à medida que a operação continuar”.

Em causa estão 600 mil turistas, dos quais 150 mil britânicos. Sem avião e com as contas das estadias dos hotéis por pagar – embora já tivessem pago à agência – estas pessoas aguardam que governos e companhias de seguro possibilitem o regresso aos países de origem.Na opinião do primeiro-ministro britânico, o plano de ação para o futuro passa por criar regras mais apertadas para as agências de viagens, para evitar futuras ruturas com consequências desta dimensão.“Como é que se pode garantir que os operados de viagens turísticas tomem as devidas precauções, no que diz respeito ao modelo de negócio, para que o Estado não seja obrigado a intervir para levar os consumidores a casa?”, questionou Johnson, citado pela Bloomberg, na viagem entre Londres e Nova Iorque para a assembleia-geral da Nações Unidas.Para o primeiro-ministro, as agências de viagens “precisam de ter algum tipo de sistema de seguro que as permita prevenirem-se e protegerem-se deste tipo de eventualidade”.