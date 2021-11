Thomas Hegel Gunther assume cargo de diretor-geral da Autoeuropa em dezembro

Em comunicado, a Volkswagen Autoeuropa diz que o sucessor de Miguel de Sanches se juntou à Volkswagen AG em 2000, através de um programa de formação internacional, e que, entre 2001 e 2004, trabalhou na área de carroçarias, na fábrica de Wolfsburg.

Em 2005 tornou-se assistente das áreas de produção e componentes e, entre 2007 e 2013, "desempenhou diversos cargos de gestão na área de componentes, tendo assumido no mesmo ano a gestão da unidade de negócios de peças plásticas", tornando-se em 2015 presidente executivo (CEO) da SITECH Sp. na Polónia (unidade da Volkswagen Group Components responsável pelo fornecimento de bancos) e porta-voz do Conselho de Administração da SITECH Sitztechnik GmbH.

Desde 2018, que Thomas Hegel Gunther é responsável pelo controlo de produção e logística da marca Volkswagen, segundo o comunicado.

Já Miguel Sanches, que é diretor-geral da Autoeuropa desde março de 2016, "liderou o lançamento do T-Roc e o crescimento da fábrica de Palmela até ao valor máximo de 254.600 unidades produzidas em 2019", de acordo com o comunicado.

Miguel Sanches juntou-se à Volkswagen Autoeuropa em 1993 e em 2009 assumiu a função de diretor de produção, "após ter ocupado diversos cargos nas áreas de montagem e construção de carroçarias".

Em 2011 foi para a Volkswagen do México como diretor de produção, tendo em 2014 assumido a vice-presidência de produção e logística.

Nas suas novas funções na Volkswagen do Brasil e região SAM terá como responsabilidade a gestão das unidades de produção do Grupo Volkswagen no Brasil e na Argentina, refere a Volkswagen Autoeuropa no comunicado.

A marca Volkswagen está presente em mais de 150 mercados em todo o mundo e produz veículos em 14 países.

A Volkswagen Autoeuropa fechou o ano de 2020 com 5.282 colaboradores e 192.000 unidades produzidas.

Em Palmela, são produzidos os modelos T-Roc, Sharan e SEAT Alhambra.