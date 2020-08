Thomas Piketty. Economista francês irrita Pequim e vê livro censurado na China

O presidente chinês manifestara anteriormente admiração pelo trabalho de Piketty referindo-se em particular ao livro “O Capital no século XXI” (2013), que se tornou numna China. Xi Jinping assinalava em 2015 a análise do economista francês relativamente às desigualdades nos Estados Unidos, um ponto “digno de nota” que dava uma nova luz à doutrina económica do marxismo para os tempos que vivemos.





A obra de 2013 acabaria por colocar Thomas Piketty sob os holofotes, um pensador que defende, por exemplo, a taxação das grandes fortunas como combate ao desequilíbrio na equação "acumulação de renda versus crescimento económico".





Em “Capital e Ideologia”, de 2019, o francês põe sob o microscópio a realidade chinesa no que Xi idealiza como uma pedra de toque do edifício económico e social da nova China: um país em que todos avançam ao mesmo ritmo, em que todos beneficiam da criação de riqueza. O presidente chinês afirmava antes da pandemia ter como objectivo acabar com a pobreza rural no decorrer deste ano de 2020. Um projecto que não cumpre, de acordo com o texto de Piketty.





De acordo com, as páginas assinaladas pelos editores chineses – onde se evidencia uma mancha de desigualdade nesse projecto de Pequim – incluem passagens sobre sociedades pós-comunistas – que incluem a China, mas também Rússia, Índia e Brasil – que se tornam “aliadas firmes do hipercapitalismo” como consequência direta dos “desastres do estalinismo e do maoismo”. O economista francês considera ainda que pouco tem sido demonstrado pela equipa de Xi para atacar essas desigualdades. Um escrutínio que não terá agradado à liderança chinesa.





“Foi tão grande o desastre comunista que ofuscou mesmo os danos causados pelas ideologias da escravatura, do colonialismo e do racismo, obscurecendo os fortes laços entre essas ideologias e as ideologias de propriedade e hipercapitalismo”, escreve Piketty.





Noutras partes do livro, Piketty aponta a opacidade dos dados relativos ao rendimento chinês e à riqueza, fuga de capitais e corrupção. O economista francês refere que, no país, a distribuição de riqueza aos 10% mais ricos e aos 50% mais pobres é “apenas um pouco menos desigual do que nos Estados Unidos e significativamente mais desigual do que na Europa”. Uma análise que abarca o período de 1978 a 2015: Piketty refere que a riqueza nos mais ricos cresceu de 27% nos finais dos anos de 1970 para 41% em 2015, uma desigualdade semelhante à realidade norte-americana.





O economista francês, professor na Escola de Economia de Paris, acusa mesmo a “plutocracia” do regime chinês de, em termos de desigualdade de rendimentos, se comportar como os os países ocidentais: “No final de 2010, (...) a China é pouco menos desigual do que os Estados Unidos, e é significativamente mais desigual do que a Europa, enquanto foi a mais igualitária das três regiões-continentes no início da década de 1980” – a frase é uma das 24 passagens que a editora Citic Press exigiu que fosse eliminada para que pudesse ser dada luz verde à edição chinesa de "Capital e Ideologia".





“Após ter sido há muito o país da abolição da propriedade privada, ela [China] tornou-se líder mundial em novos oligarcas e riqueza offshore, ou seja, escondida em estruturas opacas dentro de paraísos fiscais. De um modo geral, o pós-comunismo, nas suas variantes russas, chinesas e da Europa oriental, tornou-se no início do século XXI o melhor aliado do hipercapitalismo”, conclui Piketty.





Outra questão central no livro é também aquela da passagem de heranças livres de qualquer taxa num país de índole socialista “com características chinesas”. Piketty aponta o paradoxo de um país liderado por um partido comunista que não tem um imposto de herança e dados de qualquer tipo sobre a transferência de riqueza entre gerações: “Agora que dois terços do capital chinês está em mãos privadas, é surpreendente que aqueles que mais beneficiaram com as privatizações e a liberalização económica possam passar toda a sua riqueza para os seus filhos sem qualquer imposto”, escreve.





A partir do Twitter, Piketty lamentou a indisponibilidade de Pequim para discutir abertamente estas questões.

In Capital & ideology, I offer a critical but constructive perspective on inequality regimes & their hypocrisies: in China, but also in USA, Europe, India,Brasil,Middle East.. It is sad that Xi Jinping's "socialism with Chinese characteristics" shrinks itself from open discussion https://t.co/Naj8vgcjhR — Thomas Piketty (@PikettyLeMonde) August 31, 2020

, Piketty revelou que o editor chinês Citic Press enviou à sua editora em França um total de 10 páginas para serem amputadas à edição francesa. Posteriormente chegou uma nova lista com referência a novos cortes, mas então tendo por base a edição inglesa.





“Recusei estas condições e disse-lhes que apenas aceitaria uma tradução sem cortes. Basicamente, queriam cortar quase todas as partes que se referiam à China contemporânea e, em particular, à desigualdade e à opacidade na China”, declarou Thomas Piketty, acrescentando que “outros editores chineses que estiveram em contacto com o meu editor francês Le Seuil também disseram que haveria cortes, por isso, nesta fase, parece que o livro não será publicado na China continental”.





“Em suma, eles querem ver suprimidas todas as referências à China contemporânea, em particular à desigualdade e à opacidade na China”, resume Thomas Piketty numa nota enviada à AFP.





Entretanto, a Citic Press, que se associou a Piketty na publicação de “O Capital no século XXI”, deixou a ideia de que a porta poderá não estar fechada e que prosseguem as negociações para uma edição no país.





Dali L Yang, professor de ciência política na Universidade de Chicago, citado por The Guardian, sublinha, contudo, que o factor Xi pouco peso terá na decisão de abrir o mercado chinês a uma edição imaculada de “Capital e Ideologia”: “Apenas porque Xi citou pessoalmente o último livro de Piketty, isso não significa que Piketty não esteja sujeito a uma verificação”, pelo contrário, refere este especialista em política chinesa.





Chamando à argumentação o projecto político de Xi Jinping na mesa, Dali L Yang lembra que “um dos desafios da China tem a ver com o facto de muitas pessoas viverem numa bolha – em Xangai é difícil imaginar a vida nas zonas mais pobres (…) Por um lado, a mensagem oficial de Xi é que ninguém seria deixado para trás nesta categoria de ser muito pobre, mas ao mesmo tempo apresenta esta imagem da China a subir e todas as pessoas a beneficiarem”.





Para Piketty, a admiração manifestada há meia dúzia de anos pelo presidente chinês de pouco serve em termos práticos.





“É uma citação muito interessante, para dizer a verdade. Mas o que eu acho realmente triste é que até agora o meu novo livro ‘Capital e Ideologia’ ainda não tenha sido publicado na China devido à censura”.