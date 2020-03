Time Out Market Lisboa fecha hoje à noite e apela a que se "fique em casa"

"Pela nossa cidade e pela sua saúde: fique em casa!" é o título da publicação na página da revista Time Out, proprietária do espaço localizado no edifício histórico do Mercado da Ribeira, que anuncia o seu encerramento temporário.

"Esta noite fecharemos o Time Out Market Lisboa pelo tempo que for necessário para colaborar no esforço conjunto de cidadania que é a quarentena voluntária", refere.

Assim, a situação será reavaliada todas as semanas, "mas enquanto houver este motivo de força maior, que é o risco de saúde pública provocado pelo Covid-19, não facilitaremos situações de contágio".

"É tempo de proteger os nossos funcionários, as suas famílias e a comunidade em geral. Aliamo-nos assim ao apelo do Governo para limitar ao máximo possível as situações de convívio social. Gostávamos de dizer que vamos ser breves. Mas não depende só de nós -- depende de todos", explica.

O Conselho de Ministros de quinta-feira aprovou um conjunto medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus, que entretanto já foram promulgadas pelo Presidente da República.

"Nós vamos determinar o encerramento das discotecas e estabelecimentos similares, reduzir em um terço a lotação máxima de cada estabelecimento de restauração de forma a aumentar o espaçamento entre os diferentes clientes, vamos determinar a limitação da frequência de centros comerciais ou de serviço públicos de forma a que a sua frequência se adeque ao espaço de cada um sem que haja um excesso de pessoas simultaneamente dentro do mesmo espaço", anunciou o primeiro-ministro, António Costa, numa declaração ao país antes do referido Conselho de Ministros.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 1.308 casos suspeitos, 172 aguardam resultado laboratorial.

Há ainda 5.674 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.