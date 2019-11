Timor-Leste acolhe Mostra Anual do Fórum 16+ na próxima semana

O encontro, que decorre entre 11 e 14 de novembro, vai reunir "180 formuladores de políticas, profissionais e líderes de pensamento, incluindo representantes da sociedade civil e do Governo, funcionários da ONU, fundações, setor privado" entre outro, indicou.

O encontro de Díli visa "reforçar a necessidade de vontade política sustentada, com o compromisso de várias partes interessadas e foco contínuo na implementação dos ODS", na sequência das mostras realizadas na Geórgia, em 2017, e na Serra Leoa, no ano passado, de acordo com os organizadores.

Durante o encontro, vão ter lugar sessões de trabalho e debates sobre envolvimento da sociedade civil e do setor privado, combate à violência de género, auditoria social e gestão das finanças públicas.

Reconciliação, inclusão, prevenção e resiliência, procura de justiça mais centrada nas pessoas, o papel da juventude, língua e terras são alguns dos temas em análise, acrescentou.

O Fórum 16+ é composto pelos Estados-membros da Austrália, Coreia do Sul, Costa Rica, Dinamarca, Geórgia, Guatemala, Peru, República Checa, Serra Leoa, Suécia, Timor-Leste e Tunísia, além do G7+ [organização intergovernamental composta por 20 países-membros da Ásia, Pacífico, África e Caraíbas] e da Federação Mundial de Associações das Nações Unidas (WFUNA).

Lançado em abril de 2016, o Fórum 16+ "está comprometido com a implementação dos ODS, mostrando o que significa avançar de forma pacífica, justa e inclusiva", com políticas a nível local, regional e nacional.