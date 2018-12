Timor-Leste. Associação quer companhia de eletricidade como empresa pública para melhorar gestão

Lusa12 Dez, 2018, 07:41 | Economia

O presidente da ATC, António Ramos, explicou que a questão da gestão foi identificada como um dos maiores problemas a afetar a atividade, numa reunião com o diretor-geral da Eletricidade de Timor-Leste (EDTL), Virgílio de Fátima Guterres, de acordo com um comunicado enviado à agência Lusa.

"A EDTL funciona apenas como um departamento do Governo, com a gestão centralizada no Ministério das Finanças. Do ponto de vista prático, isso prejudica a gestão interna", indicou.

Ramos disse que a reunião com a EDTL foi convocada na sequência de repetidas queixas de consumidores em vários pontos da capital, Díli, depois de cortes regulares e em alguns casos, de longas horas.

Alterações na potência continuam a causar problemas em equipamentos de várias empresas, bem como de particulares.

Nas últimas semanas, a situação agravou-se com o mau tempo, que levou à queda de algumas árvores, baixadas ilegais e problemas em ligações em algumas zonas.

"Solucionar o problema passa por transformar a EDTL em empresa pública (EP). Assim, pode resolver o problema de gestão interna", disse Ramos.

"Por outro lado, pode satisfazer melhor os consumidores e rentabilizar a empresa através de aumentos das receitas para o Estado", sublinhou.

Ramos defendeu ainda a assinatura de um protocolo de cooperação com a EDP de Portugal para fortalecer o conhecimento técnico e de gestão empresarial.