Timor-Leste inicia terça-feira ronda de consultas com parceiros de desenvolvimento

Lusa01 Jul, 2019, 07:25 | Economia

A reunião com os Parceiros de Desenvolvimento em Timor-Leste (TLDP 2019) tem como tema "aprofundar a coordenação para o financiamento do desenvolvimento", englobando várias reuniões bilaterais -- terça e quarta-feira -- antes do encontro multilateral alargado, na quinta-feira.

Promovidos pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, os encontros incluem a apresentação na quarta-feira dos programas e prioridades do VIII Governo e ainda a nova Política de Assistência Externa.

Essa política, aprovada no mês passado em Conselho de Ministros, visa garantir que o apoio de parceiros internacionais se enquadra no plano e prioridades do Executivo.

Segundo o Governo, trata-se de criar "uma base para a construção, manutenção e fortalecimento de parcerias de trabalho efetivas e baseadas num quadro de planeamento e objetivos partilhados".

Por outro lado, pretende a "harmonização entre assistência externa previsível e fiável dos parceiros de desenvolvimento e as prioridades do Governo".

Previstos estão encontros com delegações da Austrália, Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos, Indonésia, Japão, Nova Zelândia e Portugal e ainda do Banco Asiático do Desenvolvimento (BAD) e das Nações Unidas.

Depois, na quinta-feira, estão previstas as intervenções do Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo e do primeiro-ministro, Taur Matan Ruak.

A reunião contará ainda com apresentações sobre estados frágeis, sobre a revisão nacional das metas de desenvolvimento sustentável e sobre o desenvolvimento do sistema financeiro nacional.

O encontro deverá produzir uma declaração conjunta com Compromissos de Ação.