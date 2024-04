Timor-Leste lança Portal de Informação Comercial para facilitar comércio

Em comunicado, divulgado à imprensa, o Governo explica que o portal pretende também "tornar a atividade de importação e exportação mais fácil e menos onerosa" e "reforçar os esforços do país" para a integração nos mercados regionais e globais.

"O Portal de Informação Comercial de Timor-Leste visa melhorar o ambiente de negócios do país", afirmou o vice-primeiro-ministro de Timor-Leste, Francisco Kalbuadi Lay.

"Com acesso à informação certa no momento certo, as empresas locais poderão aventurar-se com confiança em mercados regionais e mercados internacionais, ajudando a diversificar a economia e a melhorar a vida do nosso povo através do comércio", acrescentou o vice-primeiro-ministro, citado no documento.

No portal, é possível aceder a mais de 165 leis, regulamentos, procedimentos e outras medidas relacionadas com o comércio de 22 agências governamentais diferentes, bem como a licenças, autorizações e taxas.

"Ter acesso rápido e fácil a informações e procedimentos comerciais é crucial para comerciantes e investidores. O Portal de Informação Comercial de Timor-Leste é uma peça essencial de um esforço maior e contínuo de Timor-Leste para fazer crescer o seu setor privado e criar empregos e oportunidades. O Banco Mundial apoia firmemente estes esforços", disse diretor do Banco Mundial para Timor-Leste, Bernard Harborne.

O projeto, desenvolvido pelo Banco Mundial no âmbito do programa de apoio à facilitação do comércio, contou também com os apoios financeiros da Austrália, Canadá, Comissão Europeia, Holanda, Noruega, Suécia, Suíça, Estados Unidos e Reino Unido.