Timor-Leste tem de desacelerar gasto público para evitar "precipício" fiscal"

"De facto, temos vindo a gastar de forma muito insustentável. As despesas públicas de Timor-Leste são de aproximadamente 90% do PIB, um dos valores mais elevados do mundo", alertou Rui Gomes, hoje, em Díli.

"Mesmo com grandes orçamentos, o que temos visto desde 2009 tem sido uma tendência de descida na produção, a produtividade do trabalho manteve-se limitada devido ao subinvestimento no capital humano, e as receitas internas não atingiram 10% do PIB, devido à baixa tributação", sustentou.

Rui Gomes falava em Díli, durante a apresentação de um relatório de revisão da despesa pública timorenses, elaborado por peritos do Banco Mundial, em colaboração com equipas do Ministério das Finanças de Timor-Leste.

A Revisão das Despesas Públicas de Timor-Leste nota que, apesar do crescimento económico ter abrandado na última década, "o país tem agora algumas das taxas mais elevadas de despesa pública do mundo, de quase 90 por cento do PIB".

As receitas domésticas são baixas, rondando os 8% do PIB, cerca de metade da média regional, criando um "desequilíbrio entre os rendimentos e as despesas, que resultou num grande défice orçamental, que ameaça a sustentabilidade fiscal".

O estudo considera que Timor-Leste necessita de "mudanças cruciais na política fiscal", procurando melhorar a qualidade do gasto público, insustentável a longo prazo, com maior aposta na educação e saúde e na diversificação económica.

"Priorizar e melhorar a qualidade da despesa pública e aumentar as receitas internas é crucial para promover um crescimento económico inclusivo e sustentável em Timor-Leste. Uma melhor despesa em saúde e educação é fundamental, uma vez que estes setores desempenham um papel essencial no desenvolvimento a longo prazo do país e na luta contra a pobreza", refere o documento.

Rui Gomes sublinhou a importância da análise, numa altura em que o Ministério das Finanças está a trabalhar na reforma das finanças públicas, incluindo com alterações legislativas e mudanças na forma como o Orçamento Geral do Estado (OGE) é desenhado.

"Este exercício dá-nos avisos claros de que a distância da falésia fiscal será mais curta se as despesas públicas de Timor-Leste continuarem a crescer ao ritmo atual (28% ao ano). Continuaremos a viver com grandes défices orçamentais, ameaçando a sustentabilidade fiscal", notou.

"Uma realidade que exige uma desaceleração significativa da despesa corrente hoje, em vez de ter de revertê-la mais tarde, quando a riqueza petrolífera se torna escassa", sublinhou.

Rui Gomes recordou que o Plano Estratégico de Desenvolvimento define 2030 como o ano em que as receitas de Timor-Leste "estarão no nível médio superior", afirmando que esta meta "parece hoje estar muito mais distante".

A taxa média de crescimento do PIB real foi de 2,4% nos últimos 18 anos, "o que requer mais 29 anos para duplicar" o PIB nacional, algo preocupante, porque a baixa taxa de crescimento se traduziu "num rendimento médio per capita extremamente baixo, de 0,4%, durante o mesmo período".

A situação agravou-se desde 2017, com o impasse político, crise económica e posterior crise sanitária a fazerem com que o PIB real em 2020 se fixasse em níveis de 2013, "uma perda de sete anos de ganhos".

Mesmo em anos de elevadas taxas de crescimento, nomeadamente 2007 e 2009, o efeito "trickle-down" foi "insignificante e os padrões de vida de hoje não são qualitativamente diferentes dos registados nos primeiros anos de independência".

"Com efeito, a incidência da pobreza de rendimentos continua elevada, especialmente nas zonas rurais, e o nanismo entre crianças com menos de 5 anos é de cerca de 50%", notou.

Outro problema estrutural tem a ver com o Índice de Capital Humano do Banco Mundial para Timor-Leste (fixado em 0,45), que traduz a "produtividade esperada da próxima geração de trabalhadores em comparação com uma referência de educação completa e saúde plena", fixada aqui em 45%, abaixo da média mundial de 56%.

"Como país relativamente jovem, chegou o momento de aprender com as melhores práticas internacionais e começar a unir os nossos esforços para melhorar as políticas, a qualidade dos programas e iniciativas, para garantir que estamos na trajetória de alcançar a prosperidade coletiva do nosso povo", defendeu.

"E aqui reside o desafio: como converter a riqueza petrolífera em prosperidade para todos os cidadãos. É certo que não podemos repetir a mesma coisa e esperar resultados e resultados diferentes", considerou.

Para ajudar a corrigir alguns dos problemas, explicou, o Governo está a introduzir mudanças e reformas no processo orçamental, tendo estreado este ano o formato de orçamentação por programas.

Para 2022, o número de programas será reduzido de 145 para 45, procurando "promover o investimento estratégico, garantir que os serviços públicos sejam eficientes e justos, focando-se em menos programas para melhorar a qualidade e o controlo".