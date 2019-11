Tínhamos de aumentar capital já porque o rating estava em risco - Diretora financeira do BAD

"Nos últimos anos, algumas das agências de `rating` mudaram a metodologia e descobrimos que estávamos a furar os rácios se não aumentássemos o capital, e por isso, em vez de esperarmos até 2020 ou 2021, precisávamos da decisão mais cedo para o dinheiro entrasse já no próximo ano", disse Swazi Tshabalala.

Em entrevista à Lusa em Abidjan, depois da aprovação do aumento do capital do BAD para 208 mil milhões de dólares (cerca de 186 mil milhões de euros), a diretora financeira do BAD exemplificou que "o rácio da Fitch que mede o nível de alavancagem do BAD estava muito perto dos 100%, e o problema é que há muitos cálculos sobre o mercado, por isso podíamos acordar um dia e perceber que estávamos a furar um limite simplesmente porque o mercado evoluiu em determinado sentido, portanto era vital que tivéssemos o acordo final para aumentar o capital agora".

Questionada sobre o montante que realmente vai estar disponível para financiar o desenvolvimento dos países africanos, Tshabalala explicou que não se pode pensar que a duplicação do capital social vai implicar uma duplicação do financiamento.

"Dos 115 mil milhões de dólares que tivemos de aumento de capital, para 208 mil milhões, só 6% serão pago em dinheiro, os outros 94% representam o capital coletável, ou seja, é capital disponível - mas que nunca foi usado nos aumentos anteriores - e que está capacitado para ser alavancado na ida aos mercados para empréstimos", contextualizou a banqueira.

"Temos de ser responsáveis de forma a que durante os dez anos do período de aumento de capital não quebremos nenhum dos `ratings` externos nem os nossos próprios rácios internos, por isso o facto de termos um aumento de capital de 115 mil milhões não significa que vá tudo para mais empréstimos, aliás, não pode, porque há também a necessidade de garantir verbas para riscos ligados a operações, como riscos de crédito, e por isso mantemos os níveis de capital próprio [nesses projetos] muito baixos, por isso o aumento não significa que vamos ter 100% desse novo capital disponível", explicou.

Sobre o equilíbrio entre a necessidade de financiar o desenvolvimento, por um lado, e de acautelar a capacidade de os Estados pagarem os empréstimos mesmo estando em situação financeira difícil, como é o caso de Moçambique, por outro, a vice-presidente responsável pelas contas do banco lembrou que para além do financiamento do banco, há também verbas do Fundo de Desenvolvimento Africano, a taxas concessionais e especificamente direcionadas para países em situação de fragilidade e de baixo rendimento.

"A nossa visão é que não acreditamos que há uma crise da dívida, mas admitimos que há países em risco de ter dívida problemática [`debt distress`, no original em inglês], mas não com dívida problemática, e, em segundo lugar, a razão para existir uma dívida é importante", disse, apontando que "muito do endividamento foi na verdade usado para infraestruturas, não em todos os casos, como Moçambique, mas temos uma moldura de enquadramento sobre o crédito de risco que foi aprovada pela administração".

Ainda assim, concluiu, "se um país está classificado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) como estando `no vermelho` em termos de sustentabilidade da dívida, ao abrigo da análise que fazem [Debt Sustainability Analysis], isso tem implicações nas operações que podemos fazer nesse país, mas as nossas operações são dedicadas a ajudar os países e, ao mesmo tempo, a proteger a nossa própria instituição".

Os acionistas do BAD aprovaram na quinta-feira, em Abidjan, o maior aumento de capital de sempre, elevando o capital social do banco para 208 mil milhões de dólares (186,3 mil milhões de euros), o que representa uma subida de 125% face aos 93 mil milhões de dólares (83,3 mil milhões de euros) anteriores.

O capital autorizado aumenta em 115 mil milhões de dólares (103 mil milhões de euros), dos quais 6,9% serão pagos em dinheiro pelos acionistas durante o período de 10 anos, e os restantes 108 mil milhões de dólares (96,7 mil milhões de euros) terão a forma de capital disponível se o banco o pedir aos acionistas.

Até final do ano, os acionistas serão ainda chamados a decidir sobre o `reabastecimento` do montante de capital do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD), que pode manter-se, ou aumentar 5%, 7,5% ou 10%, e cobre geralmente um período de três anos.