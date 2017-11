Títulos adquiridos pelo BCE que venceram em outubro atingem quase 10.000 milhões de euros

Lusa06 Nov, 2017, 18:18 | Economia

Desse montante, 8.462 milhões de euros correspondem a dívida pública, indicou o BCE.

O BCE publicou hoje pela primeira vez os valores da dívida que adquiriu e que chega ao fim do seu prazo.

Estes títulos foram adquiridos no âmbito do programa de compra de ativos que o BCE lançou no início de 2015 e que até ao final do ano se mantém com o volume mensal de aquisições em 60 mil milhões de euros.

A partir de janeiro de 2018, o programa passa para metade do seu valor (30 mil milhões de euros mensais) durante mais nove meses, até ao fim de setembro.

Em 2018, os vencimentos serão mais elevados, esperando-se que em abril, por exemplo, vençam títulos no valor de 24.322 milhões de euros.

O BCE tinha em finais de outubro dívida no valor de 2,180 biliões de euros.