Todos os membros do Conselho do BCE concordaram em reduzir as taxas em janeiro

Os membros do Conselho do BCE alegaram que a inflação é baixa e o crescimento é fraco.

Na reunião do final do mês passado, o BCE reduziu a taxa de depósito, que remunera os depósitos à ordem dos bancos, em um quarto de ponto, para 2,75% e a taxa de juro principal, à qual empresta dinheiro aos bancos durante uma semana, em 25 pontos base, para 2,90%.

O Conselho do BCE considera "prematuro" começar a discutir a zona em que as suas taxas de juro vão estabilizar e sublinha que a taxa de depósito continua a ser restritiva, ou seja, limita o crescimento económico.

O BCE espera que a taxa de juro natural ou neutra, que não restringe nem estimula o crescimento, seja mais elevada do que antes da pandemia, porque o equilíbrio entre a procura agregada e a poupança se alterou nos últimos anos, devido à necessidade de investimento com a transição ecológica e digital, ao aumento da dívida pública e à fragmentação política, que reduz a poupança.

Se a redução das taxas de juro tivesse sido mais elevada no final de janeiro, as mesmas estariam mais próximas da taxa de juro natural, de acordo com o BCE.

Vários membros do Conselho de Governadores do BCE fizeram recentemente declarações díspares sobre as próximas alterações às taxas de juro.

A economista alemã Isabel Schnabel disse ao Financial Times do Reino Unido que o BCE deveria começar a pensar em suspender os cortes nas taxas de juro, apesar de os mercados esperarem que volte a reduzir as taxas na próxima semana e depois.

No entanto, o governador do Banco Nacional da Bélgica, Pierre Wunsch, disse numa entrevista ao Wall Street Journal que o BCE ainda precisa de baixar as suas taxas de juro para um nível expansionista que estimule o crescimento económico, se a atividade económica na região continuar fraca e a inflação arrefecer.

"Quando olho para as expectativas do mercado, não fico surpreendido", acrescentou Wunsch na entrevista.

O Conselho do BCE observa que o processo de desinflação prossegue porque a inflação está a abrandar, mas ainda não atingiu o objetivo de 2% e permanecerá acima desse nível a curto prazo.

Por conseguinte, há que ser cauteloso, pois existe muita incerteza neste momento, uma vez que os preços da energia e dos produtos alimentares podem aumentar, o mercado de trabalho é forte, os salários estão a subir e os preços dos serviços estão a aumentar teimosamente.

Por conseguinte, a inflação pode demorar mais tempo a atingir o objetivo de 2%.

Além disso, a atual incerteza geopolítica e a aversão ao risco conduzem frequentemente à valorização do dólar e podem desencadear o aumento dos preços da energia e da inflação.

O crescimento económico mundial poderá abrandar devido à incerteza resultante das tensões geopolíticas, às preocupações com a política orçamental na zona euro e às tensões comerciais decorrentes das tarifas impostas pelos EUA.

O BCE considera que "a dinâmica da inflação dos serviços abrandou nos últimos meses" e espera que as pressões salariais continuem a abrandar, especialmente no segundo semestre de 2025.

Os preços do petróleo e do gás foram mais elevados do que as projeções macroeconómicas do BCE publicadas em dezembro, pelo que devem ser acompanhados de perto.

O BCE considera que as perspetivas para os preços da energia e dos produtos alimentares, a apreciação do dólar e os aumentos dos preços dos serviços apresentam riscos ascendentes para a inflação.

Mas também considera que existe o risco de a inflação ser inferior ao previsto se o crescimento da zona euro for inferior ao esperado.