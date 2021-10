"Todos os muito ambiciosos objetivos" da Altice "foram amplamente atingidos", dz Presidente

"Ao fim de 200 dias, o leilão terminou, e o leilão terminou com a Altice Portugal a fazer um investimento de 125 milhões de euros para adquirir 104 MHz de espectro nas várias bandas de frequência que estavam disponíveis, tendo adquirido 12 lotes", sublinhou Alexandre Fonseca, num encontro com os media, em Lisboa, sobre o fim do leilão do 5G, que terminou na quarta-feira.

Segundo o presidente executivo da dona da Meo, "todos os muito ambiciosos objetivos que a Altice Portugal tinha para este leilão do 5G foram amplamente atingidos e alcançados".

Acrescentou ainda que o leilão "termina com um sucesso" relativamente à estratégia da Altice Portugal.

"Um sucesso não só porque adquirimos o espectro que desde o início na nossa estratégia para o 5G, tínhamos determinado como sendo o grande objetivo a adquirir, os lotes e nas frequências que fizemos, ms também um sucesso pela forma como o fizemos, que consideramos racional, equilibrada e extraordinariamente eficiente do ponto de vista económico-financeiro também, nunca colocando em causa aquele que é o grande objetivo de continuarmos a ser líderes, agora também no 5G", salientou Alexandre Fonseca.

O presidente executivo apontou que ouviu "quem tem responsabilidades neste processo [do leilão] a tentar fazer alguma desinformação sobre o tema das responsabilidades por este tempo [de duração], estas 1.727 rondas" ao longo de 200 dias que o processo durou, deixando "claro" que a "estratégia da Altice Portugal para este leilão foi concretizada no passado mês de março de 2021".

Ou seja, "há sete meses - e isto pode ser consultado nos autos do leilão - que a Altice Portugal definiu e concretizou em sede de leilão as faixas de espectro a adquirir", reforçou, sublinhando que desde essa altura a posição da dona da Meo "não mudou".

Alexandre Fonseca disse ainda acreditar que a Altice Portugal vai liderar no 5G.

"Liderámos no 3G, liderámos no 4G e, com base no resultado deste leilão, estou certo que vamos liderar no 5G, vamos continuar a liderar a transformação digital do nosso país e vamos também continuar a liderar a importante etapa para as empresas e as famílias portuguesas que o 5G vai trazer", acrescentou.

Quanto ao arranque da oferta de serviços 5G, Alexandre Fonseca garantiu: "Nós estamos prontos, hoje estamos prontos, temos várias centenas de antenas e de `sites` 5G prontos a iniciar atividade e serviço aos nossos clientes".