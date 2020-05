Todos os negócios da Sonae "serão materialmente impactados" diz presidente

A Sonae passou de lucro a prejuízos de 59 milhões de euros no primeiro trimestre, devido a contingências relacionadas com a pandemia de covid-19, anunciou hoje o grupo.

No comunicado dos resultados do primeiro trimestre, Cláudia Azevedo refere que a pandemia coloca "todos à prova" e que a resposta coletiva "demonstra a capacidade" que o grupo tem de "unir forças e agir em conjunto por um propósito comum".

A executiva destaca, "em particular, os esforços notáveis" em "manter abertas todas as nossas lojas de retalho alimentar e eletrónica"; em "adaptar todas" as operações de `e-commerce` de forma a sustentar um forte aumento de 3-5x nas vendas `online`"; e manter as redes de telecomunicações [NOS] "a operar sob níveis recorde de tráfego".

Este contexto "demonstra também a qualidade e a resiliência do nosso portefólio de ativos. Em tempos difíceis para muitas empresas em todo o mundo, o portefólio diversificado de negócios líderes da Sonae oferece-nos a garantia de que iremos atravessar esta tempestade e sair dela mais fortes. Esta confiança é reforçada pela nossa abordagem conservadora em termos de alavancagem e financiamento, que nos permite enfrentar os próximos meses com os olhos postos no dia seguinte à crise", considera Cláudia Azevedo.

"No entanto, os próximos meses serão duros e todos os nossos negócios serão, de uma forma ou outra, materialmente impactados", aponta.

"Neste sentido, e por razões de prudência, registámos já no primeiro trimestre um conjunto significativo de contingências `non cash`, no sentido de antecipar futuros impactos, nomeadamente na NOS, Sonae Fashion, Worten e Sonae Sierra", prossegue a presidente executiva.

"Além disso, nesta fase todos os nossos negócios estão a implementar iniciativas de preservação de recursos financeiros, não deixando de cumprir compromissos anteriormente assumidos e sem perder de vista oportunidades de investimento atrativas. Dada a capacidade de adaptação que as nossas pessoas e os nossos negócios têm demonstrado, estou mais certa do que nunca de que superaremos esta adversidade e estaremos preparados para responder rapidamente às mudanças estruturais que, sem dúvida, moldarão o nosso futuro", considera a gestora.

Cláudia Azevedo recorda que, em março, a pandemia atingiu as principais geografias da Sonae num "desafio sem precedentes".

"Embora todos os nossos negócios tenham sido fortemente impactados por esta situação, tenho orgulho em afirmar que a nossa reação tem sido notável", nos últimos dois meses "testemunhei o modo como cada um dos nossos negócios e equipas se adaptou rapidamente a este novo contexto", destacou.

"Implementámos soluções de proteção para as nossas pessoas que estão na linha da frente e trabalho remoto para todas as funções de escritório. Mas, apesar de todas as medidas de segurança, algumas das nossas pessoas foram naturalmente atingidas por este vírus. Uma vez mais, seguimos rigorosamente todas as recomendações da Direção Geral da Saúde de forma a que todos tenham o melhor acompanhamento possível, ao mesmo tempo que minimizamos a possibilidade de contágio", prossegue.

"Este é um acompanhamento diário, permanente, e assim continuará a ser até estarmos livres desta pandemia", asseverou Cláudia Azevedo.

"Gostaria de agradecer novamente às nossas pessoas pela sua generosidade e perseverança. E também gostaria de aproveitar esta oportunidade para reconhecer os esforços e o compromisso do nosso ecossistema de parceiros, sem os quais não teríamos sido capazes de continuar a cumprir a nossa missão", remata a gestora.

O volume de negócios subiu 7,1% no período em análise, para 1.552 milhões de euros.