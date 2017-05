Todos os operadores de jogo estão atentos ao Japão, diz Galaxy Entertainment

Lusa 16 Mai, 2017, 14:46 | Economia

Francis Lui foi o orador principal na abertura da 11.ª edição da Global Gaming Expo Asia (G2E Asia), o principal certame dedicado à indústria do jogo, o pilar da economia de Macau.

A lei que legaliza a abertura de casinos entrou em vigor no final do ano passado no Japão, onde até então a proibição dos jogos de fortuna e azar impossibilitava a criação deste tipo de estabelecimentos.

"Muitas pessoas antecipam que [o Japão] vai ser quase maior do que o mercado de Las Vegas, maior do que Singapura, o que o torna parecido com o de Macau. Vai ser o próximo grande acontecimento na indústria do jogo e todos nós -- incluindo as empresas de jogo e os fornecedores - devemos ficar muito interessados e entusiasmados com esta oportunidade", disse Francis Lui.

"Atualmente todos os operadores internacionais estão a demonstrar grande interesse no mercado, tal como nós na Galaxy [Entertainment]. Mas atendendo a que os (...) detalhes ainda não foram divulgados, temos de ter um pouco mais de paciência", acrescentou.

A legalização dos casinos no Japão foi defendida com o objetivo de atrair mais visitantes estrangeiros e fomentar a despesa dos turistas no país, no âmbito de um conjunto de medidas para promover o turismo, tendo em vista os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.

Já em 2014, numa altura em que se aguardava que o Japão desse `luz verde` aos casinos, grupos norte-americanos e asiáticos com presença em Las Vegas e em Macau tinham delineado grandes investimentos em dois `resorts` integrados planeados para as baías de Tóquio e Osaka, segundo centro económico do país.

Francis Lui disse que o Japão é a terceira maior economia mundial e que a população japonesa gosta de jogos como o `pachinko, `slot machines`, e corridas de cavalos, e que todos esses indicadores o levam a acreditar que "os casinos vão ser muito bem recebidos" no país.

Para o responsável da Galaxy Entertainment, o Japão não representa uma ameaça a curto prazo para a indústria de jogo de Macau, mas sublinhou que "não se deve subestimar o impacto da concorrência regional nas receitas locais".

No discurso, o vice-presidente da Galaxy abordou também a questão dos impostos aplicados sobre o jogo em casino em Macau.

O jogo é a principal fonte de receita da administração, que cobra 35% de impostos diretos sobre as receitas brutas dos casinos e aproximadamente 4% de impostos indiretos.

Apesar de ter dito que não é a altura certa para discutir o regime de impostos aplicados às receitas dos casinos de Macau, Francis Lui disse que "é preciso ter noção que há jurisdições com impostos mais baixos que procuram atrair os jogadores chineses com elevada capacidade de deslocação".

"A certa altura, dependendo das condições prevalecentes do mercado, pode ser necessário que todas as partes interessadas -- incluindo a comunidade, a Assembleia Legislativa, o Governo e as concessionárias -- tenham uma discussão aberta e honesta sobre como garantir a longo prazo a competitividade", afirmou.

Além disso, vincou a ideia de que é preciso "encorajar um diálogo mais pró-ativo entre a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos e as concessionárias de forma a explorarem formas de entretenimento e produtos de jogo inovadores para a nova geração de turistas".