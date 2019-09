Todos os passes Andante podem ser carregados no multibanco a partir de hoje

Lusa26 Set, 2019, 16:39 | Economia

De acordo com o TIP - Transportes Intermodais do Porto, os pagamentos por multibanco passam a ser possíveis em todas as modalidades da assinatura, incluindo as que contemplam descontos.

Ao mesmo tempo, voltou a ser possível carregar os passes normais (sem desconto) nas caixas multibanco, uma funcionalidade que estava "indisponível desde abril", devido à entrada em vigor dos novos tarifários, acrescentou fonte oficial do TIP, agrupamento de empresas constituído pela Metro do Porto, pela Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e pela CP, gestor do Sistema Intermodal de Bilhética Andante.

"Desde abril que não era possível carregar no multibanco qualquer das assinaturas", reconheceu a mesma fonte.

Este tipo de pagamento passou, entretanto, a ser possível para "todos os tipos de assinaturas", incluindo os novos passes metropolitano e municipal criados ao abrigo do PART -- Programa de Apoio à Redução Tarifária.

Até agora, a funcionalidade de pagamento no multibanco só era possível para as assinaturas Andante "normais", ou seja, às quais não fossem aplicados quaisquer descontos.

Excluídos dos carregamentos por esta via estavam os passes para crianças, estudantes, reformados/pensionistas, ou para a terceira idade, explicou o TIP.

O volume de carregamentos de assinaturas Andante em caixas multibanco corresponde a 10% do total, esperando-se, com este alargamento, um crescimento do valor.

Esta modalidade de pagamento dispensa o recurso a máquinas de venda ou a balcões de atendimento das lojas Andante.