Tomás Correia multado pelo Banco de Portugal

Mário Aleixo - RTP22 Fev, 2019, 06:34 / atualizado em 22 Fev, 2019, 08:05 | Economia

A notícia surge na edição desta sexta-feira do jornal Público. O diário apurou que a instituição financeira, chefiada entre 2008 e 2015 por Tomás Correia, foi também multada em 3,5 milhões de euros, como conta a jornalista da Antena 1 Ana Jordão.









Ao rol de condenações juntam-se os nomes de mais sete administradores executivos das equipas de Tomás Correia, mas com coimas menores.No grupo estão, por exemplo, José Almeida Serra, Álvaro Dâmaso, antigo presidente da Bolsa de Lisboa, Eduardo Farinha, Rui Amaral, Paulo Magalhães, Jorge Barros Luís e Pedro Ribeiro.A decisão do Banco de Portugal foi dada a conhecer aos visados na quinta-feira e representa o culminar de uma ação que começou no verão de 2014 com a auditoria forense à Caixa Económica Montepio Geral.Para além das multas, o supervisor decretou a inibição de atividade no setor financeiro.