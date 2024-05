Tomasnews sem habilitação para atividade financeira em Portugal

"O Banco de Portugal adverte que a entidade que atua através da página na internet acessível em www.tomasnews[.]com, não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a intermediação de crédito", regista o banco central em comunicado.

O supervisor bancário regista que a atividade de intermediação de crédito está "reservada às entidades legalmente habilitadas para o efeito" ao abrigo do Regime Jurídico dos Intermediários de Crédito.

As listas das entidades autorizadas a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito pode ser consultada no Portal do Cliente Bancário.