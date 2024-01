Tony Cabral: Turismo dos EUA para Portugal poderia crescer mais 5 ou 6 vezes

O Turismo é outro sector onde, segundo o congressista, pode haver mais crescimento desde que seja feita uma maior divulgação junto da população em geral. Tony Cabral diz mesmo que o turismo dos EUA para Portugal poderia crescer mais 5 ou 6 vezes para além do que existe hoje. SATA começar a voar diretamente de Boston para o Porto um destino na moda nos EUA.



Tony Cabral, deputado democrata que cumpre o 17º mandato na Câmara dos Deputados de Massachusetts, acredita que Trump será o candidato republicano às eleições nos EUA. Uma posição que, segundo adianta, ficará mais clara após as primárias na Carolina do Sul. Espera aliás que seja mesmo assim porque aí “ele (Donald Trump) vai perder em novembro contra Joe Biden". Deseja mesmo que "ele perca nas urnas e não nos tribunais". Tony Cabral admite que o conflito no Médio Oriente possa tomar outra dimensão, mas acredita que Joe Biden sabe o que tem de fazer e continua a apoiar a Europa. De resto, considera a falta de apoio à Ucrânia uma situação temporária e adianta que quer seja Joe Biden ou Donald Trump a política dos EUA para o Médio Oriente não será diferente.

O Turismo é outro sector onde, segundo o congressista, pode haver mais crescimento desde que seja feita uma maior divulgação junto da população em geral.O congressista elogia o facto de existirem cada vez mais voos diretos entre os dois países e em particular o facto de aTony Cabral, deputado democrata que cumpre o 17º mandato na Câmara dos Deputados de Massachusetts,. Uma posição que, segundo adianta, ficará mais clara após as primárias na Carolina do Sul. Espera aliás que seja mesmo assim porque aí. Deseja mesmo queSobre a situação que se vive no Mar Vermelho,. De resto, considera a falta de apoio à Ucrânia uma situação temporária e adianta que quer seja Joe Biden ou Donald Trump a política dos EUA para o Médio Oriente não será diferente.

Defensor de um maior investimento português nos EUA, Tony Cabral, deputado estadual do Estado de Massachusetts. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o congressista explica que a empresa portuguesa chegou a avançar em consórcio para a construção de um projeto de "offshore wind", mas acabou por cancelar o contrato devido ao aumento dos juros, dos preços e à falta de matéria-prima. Nessa altura, segundo o deputado, a EDP Renováveis foi obrigada a pagar 60 milhões de dólares de penalização, mas esse facto não a impede de concorrer novamente. Explica.porque o concurso que será aberto a 31 de janeiro será mais simples e economicamente mais vantajoso, por isso, espera que a empresa o faça. Em causa, está a instalação de mais de 400 turbinas, um investimento de biliões de dólares por cada projeto.Para além das renováveis,com forte implementação no estado de Massachusetts.até como ponto de entrada das empresas norte americanas na Europa, aproveitando nomeadamente a comunidade portuguesa como um desígnio nacional independentemente do governo que esteja no poder.