Totalenergies quer retomar projeto de gás este ano

"O meu objetivo é que [o projeto] recomece em 2022, mas não estou sozinho. Nós estamos prontos", referiu no edifício da Presidência da República em Maputo, após um encontro com o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi.

A construção da fábrica de liquefação de gás, extraído do fundo do mar (cerca de 40 quilómetros ao largo) é o maior investimento privado financiado atualmente em África e foi suspenso em março de 2021.

Um ataque armado à vila de Palma, que acolhia as empresas subempreiteiras e muitos dos trabalhadores do projeto, fez com que fosse invocada "force majeure" (termo contratual para `força maior`, em que nenhuma das partes pode ser responsabilizada) para travar todos os trabalhos em curso.

"Estou otimista", disse Pouyanné, sobre a retoma dos trabalhos, embora sem compromissos.

O CEO da Totalenergies disse que quando voltar a Moçambique quer poder ir "a Palma, Mocímboa da Praia e Mueda: quando vir que a vida está de volta ao normal, com serviços do Estado e população, aí o projeto pode recomeçar", referiu.

Patrick Pouyanné disse que "muitos progressos já foram feitos e quero dar os parabéns às autoridades moçambicanas que juntamente com o Ruanda e SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral] conseguiram que muita coisa fosse feita".

Uma força militar conjunta tem combatido os grupos insurgentes na região.

Pouyanné fez referência a dois pontos cruciais, Mocímboa da Praia e Palma, apontando-os agora como sítios seguros.

"Mas há ainda algum progresso por fazer para termos uma segurança sustentada. Queremos ver a população e as vilas a voltar as suas vidas normais", destacou.

Pouyanné assinou hoje com as autoridades moçambicanas um acordo para ações de formação de 2.500 jovens de Cabo Delgado, com vista a criar oportunidades de trabalho decorrentes dos investimentos em curso.

Um tema que, referiu, está ligado às questões de segurança.

"A normalização da vida social é parte da segurança, não é só um assunto das forças armadas", referiu.

O Presidente moçambicano disse que a petrolífera "não saiu porque quis".

De igual modo, a população "saiu porque foi atacada, mas vai voltar", à medida que a normalidade for retomada, referiu, recordando um pedido que lhe foi feito durante uma visita a Palma: ser possível viajar tranquilamente na província.

Satisfeito com o avanço militar sobre a insurgência, o chefe de Estado espera ver essa tranquilidade reinar em toda a província, em breve.

"Não é por cantar vitórias, mas estamos a trabalhar e a gostar do trabalho que os jovens [militares] estão a fazer", sublinhou.

Sobre a presença de Pouyanné em Maputo, Nyusi comentou que "esta visita foi importante para se avaliar o que está a acontecer" e prometeu trabalho conjunto.

"Uma das coisas que vamos fazer rapidamente, juntos, é tentar trazer a tranquilidade à vida" de Cabo Delgado, disse o Presidente aos jornalistas no final do encontro com o líder da Totalenergies.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 817 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.