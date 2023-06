Totalidade dos municípios da Região de Coimbra com planos para igualdade de género

De acordo com o vice-presidente da CIM Região de Coimbra Raul Almeida, estes planos são "uma tentativa de promover a igualdade em todas as suas formas".

"O que nós fizemos foi, de forma organizada, conjuntamente com todos as câmaras [municipais], identificar desigualdades existentes ou qualquer outra forma de discriminação. Agora é preciso implementar os planos e contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva", evidenciou.

Em declarações à agência Lusa, a propósito do Seminário "Região de Coimbra, com igualdade", que decorre ao longo do dia em Cantanhede, Raul Almeida realçou "o papel importantíssimo" dos municípios na aplicação desta estratégia para a igualdade.

"Não é só termos os planos, que são importantes porque identificamos fragilidades, identificamos os objetivos, mas depois é preciso que cada município o coloque em prática", acrescentou.

Os Planos para a Igualdade de Género e Não Discriminação foram elaborados no âmbito do projeto "Região de Coimbra, Com Igualdade", contando com um investimento de 639 mil euros, cofinanciados pelo Portugal 2020, Programa Operacional Inclusão Social e Emprego e Fundo Social Europeu.

De acordo com a Região de Coimbra, na primeira fase foram realizados diagnósticos concelhios, que identificaram o ponto de situação de várias matérias relacionadas com esta temática.

Já a segunda fase do projeto diz respeito à elaboração e implementação do Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação, a vigorar por um período de quatro anos, onde estão definidos os domínios de intervenção e respetivos objetivos, os quais comportam uma dimensão interna e uma dimensão externa, bem como medidas concretas de intervenção e as respetivas metas.

Estes planos contemplam ainda um período de monitorização e avaliação da implementação das medidas propostas.

Para além da implementação dos Planos Municipais para a Igualdade de Género e Não Discriminação, os 19 municípios que compõem a Região de Coimbra impulsionam a promoção da igualdade e não discriminação com a integração da "Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação".

"Desta forma, a CIM Região de Coimbra contribui para um território mais justo, mais inclusivo e mais democrático, assente em valores comuns de solidariedade, convergência e coesão", concluiu.

Integram a CIM Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares.