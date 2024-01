Toyota suspende parcialmente montagem de automóveis em duas fábricas no Japão

A empresa disse à agência de notícias EFE que suspendeu, desde 19 de janeiro, as operações de duas linhas de montagem na fábrica de Iwate e uma em Miyagi.

A Toyota não explicou os motivos desta medida, mas garantiu que não está relacionada com o sismo que matou pelo menos 202 pessoas na península de Noto, no norte do Japão, a 01 de Janeiro.

A fabricante não fez qualquer previsão para a retoma das operações nas três linhas, mas indicou que a redução do número de veículos durante a suspensão será compensada com um reforço da montagem no futuro.

Esta suspensão surge depois de a Toyota, líder mundial em volume de vendas, ter interrompido temporariamente a produção no Japão devido ao sismo de 01 de janeiro.

Devido aos danos causados pelo abalo de magnitude 7,6 em Ishikawa, no centro do Japão, várias empresas do grupo Toyota sofreram danos nas instalações ou enfrentaram obstáculos logísticos que as obrigaram a interromper ou reduzir as atividades.

Algo que surgiu uma semana depois da Daihatsu Motor, uma subsidiária da Toyota, ter encerrado as linhas de produção das quatro fábricas no Japão, enquanto decorrem investigações sobre testes falsos para a obtenção de certificados de segurança.

A meio de dezembro, a Daihatsu anunciou que iria suspender todas as entregas de veículos dentro e fora do Japão, após ter conhecimento de testes inadequados de emissões e segurança envolvendo 64 modelos.

Os funcionários do Ministério dos Transportes do Japão iniciaram uma investigação mais aprofundada sobre os problemas que, aparentemente, persistiram durante décadas.