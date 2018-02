Toyota vai ter novo centro de I&D no Japão para criar veículos ecológicos

Lusa20 Fev, 2018, 07:33 | Economia

A empresa, com sede em Aichi, no centro do país, vai investir 300 milhões de ienes (2.300 milhões de euros) nas novas instalações, na localidade de Shimoyama, na mesma província, que começarão a ser construídas em março, disse à agência Efe um porta-voz da Toyota.



O construtor considera ser "uma questão urgente" a melhoria do setor de I&D face às "mudanças drásticas que atualmente o negócio automóvel está a registar", além de que os atuais centros de que dispõe alcançaram o limite.



A Toyota prevê começar o trabalho no novo centro em abril de 2019, mas o trabalho em grande escala de todas as instalações está programado para começar em 2023, esclareceu a empresa.



As instalações terão cerca de 650 hectares divididas por três áreas, incluindo escritórios e 11 circuitos para a realização de testes (estradas e autoestradas, além de uma via que imita as estradas montanhosas europeias).



Este será o primeiro centro de Investigação & Desenvolvimento que a Toyota vai criar no Japão desde 1984.



O fabricante desenhou uma estratégia para potenciar a criação de veículos amigos do meio ambiente e, em 2017, anunciou uma aliança com a Mazda e com o fabricante de componentes Denso para desenvolver uma empresa de desenvolvimento de viaturas elétricas, que inclui a abertura de um centro de montagem no Alabama, Estados Unidos da América.



A Toyota quer que em 2030 pelo menos metade das suas vendas seja de veículos elétricos.



Segundo o site da Toyota em Portugal, o construtor automóvel tem mais de 340 mil colaboradores em fábricas nos cinco continentes e vende viaturas, carros e camiões, em mais de 160 países.