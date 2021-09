Trabalhador morre atropelado nas obras da nova ferrovia no concelho de Alandroal

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o acidente de trabalho, para o qual foi dado o alerta às 09:43, ocorreu ao quilómetro 54 da Estrada Nacional (EN) 373, no troço entre Alandroal e Juromenha.

Segundo a mesma fonte, o trabalhador, de nacionalidade espanhola, morreu depois de ter sido atropelado por um camião articulado, na empreitada de construção do troço ferroviário Alandroal-Linha do Leste (Elvas).

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR precisou à Lusa que o trabalhador foi "esmagado" e ficou "debaixo da máquina".

Igualmente contactada pela Lusa, fonte do Centro Local do Alentejo Central da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) adiantou que dois inspetores já se deslocaram para o local para averiguar as causas do acidente de trabalho.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Alandroal, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 16 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma ambulância de suporte básico de vida (SIV).

A construção do troço ferroviário Alandroal-Linha do Leste (Elvas) é uma das quatro empreitadas em curso do futuro Corredor Internacional Sul.