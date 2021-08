Trabalhadores da Altice recebidos no Ministério da Economia

Os trabalhadores da Altice foram recebidos esta manhã no Ministério da Economia para discutirem o despedimento coletivo na empresa. Sindicatos e comissão de trabalhadores reuniram-se com representantes do Ministério de Pedro Siza Vieira, mas também com representantes do Ministério do Trabalho.