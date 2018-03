Trabalhadores da Autoeuropa aprovam pré-acordo laboral

RTP01 Mar, 2018, 22:24 / atualizado em 01 Mar, 2018, 22:33 | Economia

O pré-acordo prevê aumentos salariais de 3,2 por cento para este ano, com um aumento mínimo de 25 euros. Abrange ainda um conjunto de questões que faziam parte do caderno reivindicativo da CT, mas nada adianta em relação aos novos horários de trabalho que serão implementados a partir de agosto, quando a fábrica entrar num regime de laboração contínua.



Depois da rejeição de dois pré-acordos sobre os novos horários pela grande maioria dos trabalhadores, administração e CT decidiram deixar para mais tarde - abril ou maio - as negociações sobre os horários que deverão vigorar a partir de agosto.



Durante os próximos cinco meses deverá continuar em vigor o horário imposto por decisão administrativa da Autoeuropa, que estabelece as normas do trabalho ao sábado e respetivas contrapartidas remuneratórias, uma vez que não foi possível o entendimento sobre os novos horários para este primeiro semestre de 2018.

Horários de fora do acordo

Apesar do pré-acordo agora aprovado, os novos horários de trabalho motivados pela produção do novo modelo T-Roc continuam a separar administração e trabalhadores. Os funcionários da empresa rejeitaram por larga maioria dois pré-acordos sobre os novos horários de trabalho ao sábado, o primeiro em julho do ano passado, o que levou a anterior Comissão de Trabalhadores a apresentar o pedido de demissão.



Após as eleições realizadas no passado mês de outubro, a CT liderada por Fernando Gonçalves negociou com a administração um segundo pré-acordo sobre os novos horários de trabalho. Os trabalhadores recusaram os termos desse pré-acordo no passado mês de novembro.



Nos últimos meses a fábrica de automóveis da Autoeuropa contratou cerca de 2.000 trabalhadores, tendo agora um efetivo de cerca de 5.700 trabalhadores, para dar resposta ao volume de produção previsto para o novo veículo T-Roc, com uma produção estimada de 240.000 unidades até final deste ano.



c/ Lusa