Trabalhadores da Autoeuropa em greve na quarta-feira

Já esta segunda-feira reúnem em plenário para preparar a jornada de luta em protesto contra as propostas de alteração dos horários na fábrica da Volkswagen em Palmela.



Os trabalhadores recusam trabalhar aos sábados durante dois anos. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras do Sul, Eduardo Florindo explica porquê.



Os operários da Autoeuropa não acreditam que a empresa transfira parte da produção do novo modelo t-roc para outro local por causa de questões laborais.



Em entrevista ao Jornal de Negócios, o diretor-geral da Autoeuropa, Miguel Sanches, admitiu que a deslocalização de parte da produção é um cenário que pode estar em cima da mesa...



Eduardo Florindo considera que as declarações do diretor geral são uma forma de pressão.





A empresa quer impor novos horários para assegurar a produção na fábrica de Palmela de 200 mil unidades do modelo t-roc.