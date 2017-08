Trabalhadores da Autoeuropa mantêm greve após plenário

RTP 28 Ago, 2017, 17:28 / atualizado em 28 Ago, 2017, 17:39 | Economia

Os trabalhadores da Autoeuropa reuniram-se esta tarde em plenário, tendo sido mantida a greve da próxima quarta-feira. A greve foi marcada para contestar as propostas da administração, fruto da produção de um novo veículo da Volkswagen na fábrica de Palmela.



Em causa está a alteração de horário, nomeadamente a obrigatoriedade de trabalhar aos sábados durante dois anos. Os novos horários visam assegurar a produção de 200 mil unidades do novo modelo T-Roc na fábrica de Palmela, quase triplicando a produção atingida em 2016.



Esta situação levou a empresa a decidir a abertura de um sexto dia de produção e a contratação de cerca de 2.000 colaboradores, dos quais 750 são para implementar um sexto dia semanal de operação.

A Comissão de Trabalhadores e a administração chegaram então a um pré-acordo para os novos horários e turnos, que incluía uma compensação financeira de 175 euros acima do valor previsto na legislação.No entanto, esta proposta foi rejeitada pelos trabalhadores da empresa, tendo contado apenas com 23,4 por cento de votos favoráveis num universo de 3.472 votantes, o que motivou a demissão da CT. Nos plenários desta segunda-feira, os trabalhadores mantiveram a oposição."Não é uma questão de dinheiro. O que está em cima da mesa é o facto deste horário de trabalho que a empresa pretende impor mexer com a vida pessoal, familiar e desorganizar toda a vida das pessoas e prejudicar a sua saúde”, assegurou Rogério Silva, coordenador da Federação Intersindical da Indústria, à RTP.Durante a manhã tinha-se realizado um primeiro plenário. Apesar de os trabalhadores terem reconhecido a importância da produção do novo modelo T-Roc, a maioria tinha já dito “não” à proposta apresentada pela administração.O representante dos sindicatos das indústrias disse à RTP acreditar que a deslocalização da produção do modelo não está em cima da mesa, falando em afirmações de chantagem por parte da administração da Autoeuropa.“Outros responsáveis na Alemanha têm dito exatamente o contrário: pretendem fazer investimentos aqui que são duradouros. E é isto que vemos. Isto serve apenas para fazer chantagem e coação”, considera o coordenador da Federação Intersindical da Indústria.