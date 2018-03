Trabalhadores da Autoeuropa votam pré-acordo apresentado pela Comissão de Trabalhadores

O pré-acordo abrange um conjunto de questões que fazem parte do caderno reivindicativo, prevê aumentos salariais de 3,2 por cento com retroativos a outubro do ano passado.



Os trabalhadores já rejeitaram dois pré-acordos sobre os novos horários de trabalho.



As negociações sobre os horários que deverão entrar em vigor em agosto ficam para mais tarde.