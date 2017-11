Trabalhadores da Autoeuropa votam pré-acordo sob risco de novo impasse

RTP29 Nov, 2017, 10:43 / atualizado em 29 Nov, 2017, 10:43 | Economia

Os trabalhadores são chamados assim a aprovar o pré-acordo assinado entre a administração da empresa e a Comissão de Trabalhadores (CT) a 20 de novembro. Este documento estabelece os termos do trabalho ao sábado e da laboração contínua, na sequência do aumento da produção na fábrica de Palmela.



O documento prevê que a Autoeuropa funcione 24 horas por dia a partir de 20 de agosto de 2018 e que sejam contratados mais 400 trabalhadores. O novo horário de trabalho em causa prevê duas folgas consecutivas depois de cinco dias seguidos de trabalho pagos como dias normais, sejam ou não sábados e domingos.



A adesão à consulta está a ser "bastante elevada" de acordo com trabalhadores que já terminaram o seu turno. Tal como há quatro meses, há o risco que este novo pré-acordo seja chumbado pelos trabalhadores.



Dois sindicatos criticam a atual Comissão de Trabalhadores, acusando-a de faltar às promessas feitas quando foi eleita no verão e de negociar um acordo pior do que o anterior.

O novo horário proposto pela empresa visa corresponder aos objetivos de produção do novo modelo T-Roc: 240 mil automóveis em 2018. Este nível de produção só é alcançável se os fins de semana forem incluídos no plano laboral.O primeiro pré-acordo foi chumbado em julho de 2017, tendo levado à demissão da anterior comissão. Foi entretanto eleita uma nova Comissão de Trabalhadores, que chegou a novo pré-acordo com a administração a 20 de novembro.Isidoro Barradas, do sindicato Sintel, afecto à CGTP, referiu aoque "o anterior acordo era melhor sem dúvida nenhuma". "Antes tínhamos sempre os domingos de descanso, agora não. E a compensação financeira é ainda mais baixa: 150 euros por mês a partir de agosto" de 2018, especificou.O coordenador da CT da Autoeuropa, Fernando Gonçalves, responde que serão os trabalhadores "a decidir se este acordo é bom para eles ou não". O representante promete reunir com a direção da fábrica logo a seguir ao referendo.