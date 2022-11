Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos vão receber pagamento extra

Ganham entre 600 e 900 euros em dezembro, para os funcionários com rendimento mensal até dois mil e setecentos euros. O banco público vai também dar possibilidade ao trabalhador de receber com antecedência o subsídio de natal de 2023, adianta o sindicato dos trabalhadores das empresas do grupo Caixa Geral de Depósitos.