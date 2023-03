Trabalhadores da Dan Cake em greve quarta-feira por aumentos salariais

Na nota, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos (Sintab) informou que declarou "greve no período entre as 00:00 horas e as 24:00 horas do dia 08 de março de 2023 abrangendo os trabalhadores das duas unidades da empresa Dan Cake", exigindo "aumentos salariais de 10%", e um mínimo de 100 euros para 2023.

O sindicato pede ainda o "fim da discriminação salarial no aumento face a uma suposta `avaliação`" e da "avaliação de desempenho no aumento salarial", a "rutura de paradigma de empresa que paga SMN [salário mínimo nacional]" e um plano para "aumento imediato dos vencimentos dos trabalhadores com início nos 850 euros como salário inicial na empresa em 2023".

"O pré-aviso abrange, ainda, os períodos antecedentes e subsequentes ao período normal de trabalho a que se refere o período principal da greve sempre que o início e fim da prestação de trabalho não coincidam com o referido período", rematou.