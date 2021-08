Trabalhadores da Dielmar têm salários de agosto e setembro assegurados

A RTP sabe que continuam a decorrer negociações com investidores interessados em adquirir a empresa.



A Dielmar entrou em insolvência no inicio do mês de agosto.



A empresa de confeções opera em Alcains, no concelho de Castelo Branco há 56 anos e empregava cerca de 300 trabalhadores.