Trabalhadores da EasyJet manifestam-se em Lisboa e Faro

No aeroporto Humberto Delgado estão concentrados e em protesto vários funcionários da companhia aérea. Já no Algarve, região muito procurada nesta altura do ano, a greve levou ao cancelamento de 14 chegadas e uma partida do aeroporto Gago Coutinho.