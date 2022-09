Trabalhadores da Função Pública vão perder entre 50 a 284 euros por mês

Os trabalhadores da Função Pública vão perder entre 50 a 284 euros por mês no próximo ano. Basta comparar os aumentos salariais com o valor da inflação. E nos últimos dez anos, já tiveram uma quebra no poder de compra de 8,9 por cento.