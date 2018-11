Trabalhadores da IP concentram-se em frente ao Conselho de Ministros no dia 15

Lusa06 Nov, 2018, 18:23 | Economia

Em comunicado, publicado no site da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), as organizações de trabalhadores da IP -- Sindicatos e Comissão de Trabalhadores - deram conta das conclusões de uma reunião que teve lugar hoje em Lisboa.

As entidades resolveram "endereçar uma carta ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas, a solicitar uma reunião e a desafiar para que dê instruções no sentido de todo o empenho para que, até ao final deste mês de novembro, se conclua a negociação de todas as cláusulas do ACT [acordo coletivo de trabalho] -- clausulado geral -- para se passar posteriormente à negociação do RC [regulamento de carreiras]".

Além disso, as entidades decidiram "realizar uma concentração das estruturas de trabalhadores em frente ao Conselho de Ministros, no próximo dia 15 de novembro" bem como de "19 a 25 de novembro, organizar um semana de agitação e luta com a ostentação e difusão de um autocolante alusivo à luta e com a realização de dois plenários possíveis sob direção da CT [Comissão de Trabalhadores]".

Na reunião, as organizações agendaram ainda, para a última semana deste mês, "outras ações que se venham a justificar, se o processo de negociação não tiver novidades".

Por fim, segundo o mesmo comunicado, as entidades equacionam, "caso não haja desenvolvimento do processo negocial, voltar a formas de luta na forma de greve na primeira semana de dezembro, em moldes a anunciar brevemente".

O comunicado foi assinado por 15 organizações.

Os trabalhadores levaram a cabo uma paralisação nacional em 31 de outubro para exigirem que a administração da IP e o Governo concretizem o acordo coletivo de trabalho e cheguem a acordo sobre um regulamento de carreiras.