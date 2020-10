Trabalhadores da Lusa com corte de 30 euros no subsídio de transporte a partir de outubro

"O subsídio de transporte pago pela Lusa aos trabalhadores passa a ser de 40 euros, de acordo com o estipulado no Acordo de Empresa, que indexa este subsídio ao valor do passe mais elevado praticado na Área Metropolitana de Lisboa", lê-se no e-mail enviado aos trabalhadores.

Esta decisão - que representa um corte no subsídio de cerca de 30 euros face aos 69,65 euros anteriormente pagos - decorre do parecer da sociedade de advogados Sérvulo Correia & Associados, da posição do secretário de Estado do Tesouro transmitida à administração da Lusa, do parecer da assessoria jurídica pedida pelo Ministério da Cultura e da decisão do Conselho de Administração, justifica.

Os sindicatos (Sindicato de Jornalistas, SITESE -- Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo e SITE/CSRA - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas) foram informados desta decisão numa reunião que decorreu esta manhã na sede da Lusa, em Lisboa.

Na sequência da nota da administração sobre o corte a aplicar no subsídio de transporte, as estruturas convocaram entretanto um plenário de trabalhadores para a próxima terça-feira, pelas 15:00.

Em agosto, a administração da Lusa manifestou-se disponível para negociar contrapartidas ao corte no subsídio de transporte, depois de os três sindicatos representativos da Lusa terem anunciado que o secretário de Estado, do Cinema, Audiovisual e Media (SECAM), Nuno Artur Silva, rejeitou os cortes do subsídio de transportes na agência de notícias sem negociações com os trabalhadores.

Segundo o Acordo de Empresa da agência Lusa, o valor do subsídio de transporte a pagar aos trabalhadores está indexado ao valor do passe mais elevado praticado na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

O valor dos passes diminuiu no ano passado, com a aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) em abril de 2019, sendo que o valor máximo atual do passe Metropolitano, que dá para viajar em todos os operadores em toda a área metropolitana de Lisboa, é de 40 euros.