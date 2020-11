Trabalhadores da Lusa vão estar em greve nos dias 13 e 14 de novembro

Este corte "significa menos 326,15 euros por ano no rendimento dos trabalhadores" da única agência de notícias portuguesa, aponta o texto.

"Esse corte é concretizado através da rubrica `subsídio de transporte`, criada há mais de 20 anos e atribuída a todos os trabalhadores sem quaisquer condicionantes", refere a resolução do plenário.

Este corte, explicam, foi efetivado no salário "de outubro, de forma unilateral pela administração da empresa".

Os trabalhadores da Lusa "exigiram ainda o cumprimento integral do Acordo de Empresa, nomeadamente as cláusulas relativas ao pagamento do trabalho extraordinário e noturno, e a integração nos quadros dos trabalhadores com vínculo precário que respondem a necessidades permanentes".

Além disso, "os sindicatos tudo farão para inverter a situação e retomar as negociações das matérias pecuniárias previstas no Acordo de Empresa".

A reunião plenária contou com a participação de 106 trabalhadores `online` em simultâneo.

A resolução do plenário é assinada pelos sindicatos dos Jornalistas (SJ), dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo (SITESE) e dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas (SITE/CSRA).