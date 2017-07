Trabalhadores da Petrogal em greve

Uma forte adesão que pode trazer problemas no reabastecimento de alguns postos de combustível.



Os trabalhadores exigem melhores salários e regimes de reforma, saúde e outros benefícios sociais. Contestam ainda as alterações nos horários de trabalho e a posição da administração da Petrogal sobre contratação coletiva.



Durante o período de greve, estão assegurados os serviços mínimos: os serviços de segurança e de manutenção de equipamentos.



A greve abrange as refinarias do Porto e de Sines, o Terminal de Leixões, os parques de Viana do Castelo, Perafita e Boa Nova e a Petrogal na área de Lisboa.