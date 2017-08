Trabalhadores da PT protestam junto ao Conselho de Ministros

Concentraram-se para fazer o que já fazem há algumas semanas. Para pedirem a intervenção do Governo na PT por causa da gestão da Altice na empresa.



Os trabalhadores entregaram um documento na secretaria do Conselho de Ministros.



Lá estão as principais preocupações e apesar de não terem sido recebidos pelo Primeiro-ministro dizem que António Costa tomou boa nota do documento.