Trabalhadores da PT querem intervenção do Governo além da apreensão

13 Jul, 2017, 10:52

“Receio bastante que a forma irresponsável como foi feita aquela privatização [pelo anterior Governo PSD/CDS-PP] possa dar origem a um novo caso Cimpor, com um novo desmembramento que ponha não só em causa os postos de trabalho, como o futuro da empresa", declarou o primeiro-ministro.



A Comissão de trabalhadores da Portugal Telecom (PT) considera que a preocupação do primeiro-ministro António Costa, com a situação da empresa, é um sinal positivo mas entendem não chegar.Francisco Gonçalves representante da Comissão diz que o interesse nacional justifica uma intervenção do Governo, pedindo desde já uma audiência.António Costa respondia ao líder parlamentar do PCP, João Oliveira, que questionou o primeiro-ministro sobre um ambiente de “intimidação” aos trabalhadores da PT.Na resposta, Costa foi mais longe e questionou o que se passou nos incêndios de Pedrógão Grande. "Espero que a autoridade reguladora olhe com atenção para o que aconteceu só nestes incêndios de Pedrógão Grande com as diferentes operadoras", acrescentou o primeiro-ministro.António Costa refere que a PT esteve durante muito tempo sem conseguir assegurar as comunicações no período do incêndio.No final de maio, o chefe do governo socialista já tinha prevenido que não iria dar “qualquer autorização” à Altice para uma eventual redução de três mil trabalhadores da empresa, uma ideia que tinha sido avançada pela imprensa.Um porta-voz da Altice disse à agênciaque não tem qualquer projeto de redução coletiva de postos de trabalho e reafirma a importância da Portugal Telecom para o grupo.Os sindicatos marcaram greve para o dia 21 de julho para protestar contra a transferência de trabalhadores para outras empresas do grupo e para “evitar a destruição de uma das maiores empresas do país”.