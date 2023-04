Trabalhadores da Resíduos do Centro em greve de três dias por aumentos salariais e mais direitos

A greve de três dias foi justificada "para reivindicar melhores salários, a dignificação das profissões e o respeito pela contratação coletiva, assim como a urgência em travar a precariedade laboral e a degradação das condições de trabalho", segundo um comunicado do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL) enviado à agência Lusa.

De acordo com o STAL, sindicato afeto à CGTP, a ação de luta "resulta do profundo descontentamento e da contínua falta de respostas concretas às exigências dos trabalhadores (...) face aos baixos salários praticados na empresa, a que se soma o desinvestimento nas condições de trabalho".

As reivindicações incluem, entre outras, um aumento salarial de 10%, num mínimo de 100 euros, para todos os trabalhadores, com retroativos a janeiro de 2023, a implementação de um salário de entrada na empresa no valor de 850 euros e o pagamento do subsídio de insalubridade, penosidade e risco.

A atualização do subsídio de refeição "e dos diversos subsídios e suplementos", a fixação do período de trabalho em sete horas diárias, 35 horas semanais e 25 dias de férias, e a criação e valorização das carreiras, "bem como a progressão e promoção profissional, e a regularização das situações de vínculo precário", são outras das reivindicações apresentadas.

O STAL argumentou que "está nas mãos" da administração da ERSUC "encetar negociações sérias e há muito reivindicadas" com a estrutura sindical e os trabalhadores, acrescentando que estes "estão conscientes do impacto negativo desta paralisação junto das populações", embora atribua a responsabilidade à empresa.

"Os trabalhadores são quem mais sofre com um permanente `défice financeiro` no final de cada mês, o que os coloca em situação economicamente difícil e de particular fragilidade social, pelo que estão unidos e determinados em defesa das suas propostas reivindicativas", assegurou o STAL.

Também em comunicado, a Câmara Municipal de Coimbra solicitou hoje aos munícipes "a redução da produção de resíduos" durante os três dias de greve na ERSUC, apelando à compreensão de todos.

"Pede-se ainda que seja evitada a colocação de lixo nos contentores durante o referido período de greve", assinalou.