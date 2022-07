Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa estão em greve

A paralisação de 24 horas começou às três da manhã. Os trabalhadores exigem aumentos salariais de 50 euros para todas as carreiras, o mesmo que foi dado aos motoristas. É a 14ª greve no espaço de um ano. O Sindicato Independente dos Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa acusa a administração de empresa de não mostrar vontade de negociar e de ignorar as tentativas de contacto.