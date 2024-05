Foto: Pedro A. Pina - RTP

Um protesto para reivindicar salários mais justos. A maioria dos trabalhadores ganha o salário mínimo, ou pouco mais. Ouvida pela Antena 1, Catarina Fachadas, do Sindicato do Comércio e Serviços de Portugal, lamenta que as prioridades das instituições nunca passem pelos trabalhadores.