Trabalhadores da wTPlay anunciam greve de dois dias

O comunicado do Sinttav anuncia a greve para os dias 4 e 5 de agosto, ou seja ainda a cair sobre as datas de realização dos Jogos Olímpicos, e salienta que os serviços de várias empresas clientes poderão ser afectados, "principalmente na informação da RTP". As reivindicações são o aumento dos salários, o fim do banco de horas e progressões na carreira.





Ainda segundo o comunicado daquele sindicato, a wTPlay - Serviços Interactivos de Entretenimento, Lda., do grupo wTVision, tem registado um crescimento "constante desde a sua criação pelo grupo", e admitiu ela própria que 2019 foi o seu melhor ano "de sempre”.







Mas, prossegue o comunicado, "apesar destes lucros, a empresa paga a muitos dos seus trabalhadores, valores que rondam o salário mínimo nacional, 665 euros mensais, cobrando valores bem mais altos aos seus clientes pelos serviços por eles prestados. Na maioria dos casos, bem mais do dobro do valor que paga aos trabalhadores".





O sindicato refere ainda ter proposto à wTPlay a negociação de um acordo de empresa, tendo a proposta sido liminarmente rejeitada e "sem qualquer contraproposta". Assim sendo, conclui, "os trabalhadores decidiram em plenário e por unanimidade, avançar para greve".





Contactada pelo online da RTP para comentar a notícia, a wTPlay não respondeu até ao momento.