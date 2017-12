Trabalhadores de empresas de distribuição em greve nos dias 23 e 24 de dezembro

Lusa06 Dez, 2017, 14:48 | Economia

"Os trabalhadores do setor das empresas de distribuição vão levar a efeito, em todo o território nacional, uma greve nos próximos dias 23 e 24 de dezembro de 2017, das 00:00 às 24:00", referiu a FEPCES, afeto à CGTP, em comunicado.

Conforme indica a mesma fonte, em causa está a negociação do contrato coletivo de trabalho, o aumento dos salários, a progressão automática dos operadores de armazém e a regulação dos horários de trabalho.

"Para os trabalhadores cujo horário de trabalho se inicie antes das 00:00 do dia 23 de dezembro ou termine depois das 24:00 do dia 24 de dezembro de 2017, se a maior parte do seu período de trabalho coincidir com o período de tempo coberto pelo pré-aviso, o mesmo começará a produzir efeitos a partir da hora em que deviam entrar ao serviço, ou prolongará os seus efeitos até à hora em que deviam terminar o trabalho", sublinha a federação.

A FEPCES esclarece ainda que, durante o período de greve, serão garantidos os serviços necessários à segurança e manutenção do equipamento e das instalações.

